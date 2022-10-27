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Лига Европы

«МЮ» разорвал оборону «Шерифа»

27 Октября 2022 • 23:53 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
3:0
Шериф
окончен

Матч пятого тура Лиги Европы «МЮ» - «Шериф» сложился предсказуемо - английский клуб разрывал соперника, который за 90 минут не смог даже раз пробить в сторону чужих ворот. В первом тайме манкунианцы в основном били рядом с каркасом, а открыли счет в его концовке после подачи углового на Диогу Далота. После перерыва у «МЮ» снова сработала верховая подача, Маркус Рэшфорд был точен. Вернувшийся из опалы Криштиану Роналду наконец-то и сам забил, упустив до этого ряд моментов - 3:0.

Команда Эрика тен Хага остается второй и в следующем туре решит судьбу первого места с «Реал Сосьедадом». Молдаване еще могут попасть в Лигу конференций.

Протокол игры  
Манчестер Юнайтед3:0Шериф
(1:0) Далот Диогу44'  
(2:0) Рэшфорд Маркус65'  
(3:0) Роналду Криштиану81'  
Де Хеа ДавидДалот Диогу 62' (Шоу Люк ( 62') Линделоф ВикторМартинес Лисандро 46' (Магуайр Гарри ( 46'  85') Маласиа ТиреллЭриксен КристианКаземиро Карлос 63' (Мактоминай Скотт ( 63') Антони 46' (Рэшфорд Маркус ( 46') Фернандеш БрунуГарначо Алехандро 79' (Ван де Бек Донни ( 79') Роналду Криштиану
Запасные: Пельистри ФакундоДубравка МартинИкбал ЗиданХитон ТомФред СантосСанчо ДжедонЭланга Энтони
Коваль МаксимГедес Ренан  64'Кики ГабиРаделич СтепанКпозо ПатрикБадоло СедрикМухамед Диоп 79' (Хатман Адриан ( 79') Киабу МуссаМудасиру СалифуАканби Ибрагим  22' 79' (Жозе Витор ( 79') Атьемвен Айяйи
Запасные: Игнатов ДанилаВизеу ФелипеГлига ЕвгенийПащенко АлександрЭронЧелядник Дмитрий
27 октября. Стадион "Олд Траффорд".

Видео

3:0. Гол Криштиану Роналду (видео). Лига Европы. Футбол
3:0. Гол Криштиану Роналду (видео). Лига Европы. Футбол
2:0. Гол Маркуса Рэшфорда (видео). Лига Европы. Футбол
2:0. Гол Маркуса Рэшфорда (видео). Лига Европы. Футбол
Судья отменил гол хозяев из-за офсайда (видео). Лига Европы. Футбол
Судья отменил гол хозяев из-за офсайда (видео). Лига Европы. Футбол
1:0. Гол Диогу Далота (видео). Лига Европы. Футбол
1:0. Гол Диогу Далота (видео). Лига Европы. Футбол

 

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Шериф Манчестер Юнайтед
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Комментарии (1)
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Element-22
28 Октября 2022 в 00:03
То чувство, когда после матча с Шерифом прёт на дилетантский анализ больше, чем после матча с Биг-6.

Даже в игре с таким бестолковым аналогом лигочемпионской Пльзени можно найти очень приятный момент: 0 ударов по воротам. НОЛЬ. Не любитель статистики, но, кажется, давненько такого не было.

Уверенность чувствуется в каждом игроке всё более явно от матча к матчу. Подкат, обыгрыш, пас вперёд - намного меньше парни меньжуются при принятии решений, чем в крайние несколько лет.

Очень радует Люк. Постепенно набирает форму своего лучшего сезона.
Гарначо отыграл прилично, но уровень оппозиции был так себе. К слову, этот Гедеш за матч только 1 раз не дал себя обвести. Даю ОДНУ попытку на ответ: кого?)))
Ван де Бек - это загадка, которую мне безумно интересно разгадать. Вообще ведь не тупой игрок. По-футбольному очень умён. Но уже при третьем тренере полирует банку. Похоже, дело в голове голландца, но почему, в чём именно - не ясно.

GGMU!!!
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