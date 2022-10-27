«МЮ» разорвал оборону «Шерифа»

Матч пятого тура Лиги Европы «МЮ» - «Шериф» сложился предсказуемо - английский клуб разрывал соперника, который за 90 минут не смог даже раз пробить в сторону чужих ворот. В первом тайме манкунианцы в основном били рядом с каркасом, а открыли счет в его концовке после подачи углового на Диогу Далота. После перерыва у «МЮ» снова сработала верховая подача, Маркус Рэшфорд был точен. Вернувшийся из опалы Криштиану Роналду наконец-то и сам забил, упустив до этого ряд моментов - 3:0.

Команда Эрика тен Хага остается второй и в следующем туре решит судьбу первого места с «Реал Сосьедадом». Молдаване еще могут попасть в Лигу конференций.

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