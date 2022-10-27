«МЮ» разорвал оборону «Шерифа»

Матч пятого тура Лиги Европы «МЮ» - «Шериф» сложился предсказуемо - английский клуб разрывал соперника, который за 90 минут не смог даже раз пробить в сторону чужих ворот. В первом тайме манкунианцы в основном били рядом с каркасом, а открыли счет в его концовке после подачи углового на Диогу Далота. После перерыва у «МЮ» снова сработала верховая подача, Маркус Рэшфорд был точен. Вернувшийся из опалы Криштиану Роналду наконец-то и сам забил, упустив до этого ряд моментов - 3:0.
Команда Эрика тен Хага остается второй и в следующем туре решит судьбу первого места с «Реал Сосьедадом». Молдаване еще могут попасть в Лигу конференций.
Протокол игры
|(1:0) Далот Диогу44'
|(2:0) Рэшфорд Маркус65'
|(3:0) Роналду Криштиану81'
Де Хеа Давид•Далот Диогу62' (Шоу Люк (62') •Линделоф Виктор•Мартинес Лисандро46' (Магуайр Гарри (46') • 85'Маласиа Тирелл•Эриксен Кристиан•Каземиро Карлос63' (Мактоминай Скотт (63') •Антони46' (Рэшфорд Маркус (46') •Фернандеш Бруну•Гарначо Алехандро79' (Ван де Бек Донни (79') •Роналду Криштиану
27 октября. Стадион "Олд Траффорд".
Видео
Даже в игре с таким бестолковым аналогом лигочемпионской Пльзени можно найти очень приятный момент: 0 ударов по воротам. НОЛЬ. Не любитель статистики, но, кажется, давненько такого не было.
Уверенность чувствуется в каждом игроке всё более явно от матча к матчу. Подкат, обыгрыш, пас вперёд - намного меньше парни меньжуются при принятии решений, чем в крайние несколько лет.
Очень радует Люк. Постепенно набирает форму своего лучшего сезона.
Гарначо отыграл прилично, но уровень оппозиции был так себе. К слову, этот Гедеш за матч только 1 раз не дал себя обвести. Даю ОДНУ попытку на ответ: кого?)))
Ван де Бек - это загадка, которую мне безумно интересно разгадать. Вообще ведь не тупой игрок. По-футбольному очень умён. Но уже при третьем тренере полирует банку. Похоже, дело в голове голландца, но почему, в чём именно - не ясно.
GGMU!!!
Бан пользователя