Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига Европы

Рэшфорд забил при тен Хаге больше голов, чем за весь прошлый сезон

27 Октября 2022 • 23:44 Комментировать
Манчестер Юнайтед
3:0
Шериф
окончен

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд гораздо лучше проводит нынешнюю кампанию.

За весь прошлый сезон англичанин отличился всего пять раз во всех турнирах, проведя 32 матча. После прихода на пост главного тренера Эрика тен Хага результативность 24-летнего форварда значительно улучшилась: отыграв всего 14 матчей, Рэшфорд стал автором шести забитых мячей, включая гол в сегодняшней встрече Лиги Европы против «Шерифа».

В нынешнем розыгрыше второго по значимости еврокубкового турнира Маркус Рэшфорд отличился трижды – лучший показатель среди всех игроков «Манчестер Юнайтед».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд Эрик тен Хаг
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Унион Берлин Унион Берлин
Брага Брага
1
0
Видео
Окончен
Фенербахче Фенербахче
Ренн Ренн
3
3
2.65 3.25 2.75
Видео
Окончен
Лудогорец Лудогорец
Бетис Бетис
0
1
Видео
Окончен
ПСВ ПСВ
Арсенал Арсенал
2
0
2.80 3.70 2.50
Видео
Окончен
АЕК Ларнака АЕК Ларнака
Динамо Киев Динамо Киев
3
3
Видео
Окончен
Лацио Лацио
Митьюлланд Митьюлланд
2
1
Видео
Окончен
Мальмё Мальмё
Унион Сент-Жиллуаз Унион Сент-Жиллуаз
0
2
4.05 3.65 1.90
Видео
Окончен
Цюрих Цюрих
Будё-Глимт Будё-Глимт
2
1
Видео
Окончен
ХИК ХИК
Рома Рома
1
2
Видео
Окончен
Ференцварош Ференцварош
Монако Монако
1
1
3.60 3.85 1.95
Видео
Окончен
Нант Нант
Карабах Карабах
2
1
2.25 3.45 3.15
Видео
Окончен
Црвена Звезда Црвена Звезда
Трабзонспор Трабзонспор
2
1
1.95 3.60 3.85
Видео
Окончен
Омония Омония
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
0
2
7.50 4.00 1.50
Видео
Окончен
Фрайбург Фрайбург
Олимпиакос Олимпиакос
1
1
1.43 4.60 7.80
Видео
Окончен
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Шериф Шериф
3
0
1.12 8.50 28.00
Видео
Окончен
Штурм Штурм
Фейеноорд Фейеноорд
1
0
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 28 Октября
00:41 · Лига Европы
«Ференцварош» Черчесова вышел в плей-офф еврокубка впервые за 47 лет
00:40 · Лига Европы
Тен Хаг – о победе над «Шерифом»: «С первым голом пришлось подождать, но я доволен»
00:29 · Лига Европы
Тен Хаг прокомментировал гол Роналду после возвращения в состав
00:13 · Лига Европы
Рэшфорд: «МЮ» значительно прибавил в защите»
00:12 · Лига Европы
«Барселона», «Арсенал», «МЮ»: состав участников плей-офф Лиги Европы
00:00 · Лига Европы
«Карабах» упустил путёвку в плей-офф на последней минуте матча с «Нантом»
27 Октября
23:57 · Лига Европы
«Ференцварош» занял первое место в группе, отобрав победу у «Монако» с Головиным
23:54 · Лига Европы
Роналду забил первый гол с игры в Лиге Европы – ему потребовалось почти 30 ударов 3
23:53 · Лига Европы
«МЮ» разорвал оборону «Шерифа» 1
23:44 · Лига Европы
Рэшфорд забил при тен Хаге больше голов, чем за весь прошлый сезон
23:23 · Италия. Серия А
Сарри рассказал, считает ли Милинковича-Савича лучшим полузащитником Серии А
23:12 · Лига Европы
Абрахам повторил достижение Джеко, Тотти, де Росси и других культовых игроков «Ромы»
23:08 · Лига Европы
Сарри: «Доволен командой»
22:22 · Лига Европы
Милинкович-Савич: «Де Брёйне – лучший в своём деле, мне нужно продолжать совершенствоваться»
21:44 · Лига Европы
Люк де Йонг стал вторым бомбардиром голландских команд в еврокубках в 21 веке
Все новости
Рекомендуем