Рэшфорд забил при тен Хаге больше голов, чем за весь прошлый сезон

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд гораздо лучше проводит нынешнюю кампанию.

За весь прошлый сезон англичанин отличился всего пять раз во всех турнирах, проведя 32 матча. После прихода на пост главного тренера Эрика тен Хага результативность 24-летнего форварда значительно улучшилась: отыграв всего 14 матчей, Рэшфорд стал автором шести забитых мячей, включая гол в сегодняшней встрече Лиги Европы против «Шерифа».

В нынешнем розыгрыше второго по значимости еврокубкового турнира Маркус Рэшфорд отличился трижды – лучший показатель среди всех игроков «Манчестер Юнайтед».