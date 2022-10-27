Сарри: «Доволен командой»

В пятом туре группового раунда Лиги Европы итальянский «Лацио» обыграл со счетом 2:1 датский «Митьюлланд», и наставник «орлов», Маурицио Сарри, доволен результатом. Победа позволила «Лацио» забраться на первое место в группе, в которой после четырех туров у четырех команд было по пять очков.

- Мы усложнили себе матч, пропустив после своей ошибки. Можно было все решить много быстрее. Выиграли 2:1, но можно было выиграть и 4:1. Я доволен своей командой, - заявил Сарри в интервью cittaceleste.it.

В последнем, шестом туре «Лацио» сыграет на выезде с нидерландским «Фейеноордом», это случится 3 ноября.