Милинкович-Савич: «Де Брёйне – лучший в своём деле, мне нужно продолжать совершенствоваться»

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич высказался после победы своей команды в матче Лиги Европы.

Гол сербского футболиста помог римлянам обыграть в родных стенах датский «Митьюлланд» (2:1) и возглавить квартет, в котором также выступают голландский «Фейеноорд» и австрийский «Штурм».

«Мы нуждались в этой победе. Знали, что будет нелегко и что нам порой не хватает постоянства. Тренер просил нас не останавливаться до конца, – цитирует Милинковича-Савича Sky Sport. Лидер «Лацио» также прокомментировал свою статистику: среди полузащитников топ-5 лиг только Кевин де Брёйне из «Манчестер Сити» опережает его по результативным действиям в нынешнем сезоне: «Де Брёйне – лучший в своём деле, я всегда это говорил. Я стараюсь продолжать прогрессировать и приносить пользу команде».