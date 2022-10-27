Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига Европы

Милинкович-Савич: «Де Брёйне – лучший в своём деле, мне нужно продолжать совершенствоваться»

27 Октября 2022 • 22:22 Комментировать
Лацио
2:1
Митьюлланд
окончен

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич высказался после победы своей команды в матче Лиги Европы.

Гол сербского футболиста помог римлянам обыграть в родных стенах датский «Митьюлланд» (2:1) и возглавить квартет, в котором также выступают голландский «Фейеноорд» и австрийский «Штурм».

«Мы нуждались в этой победе. Знали, что будет нелегко и что нам порой не хватает постоянства. Тренер просил нас не останавливаться до конца, – цитирует Милинковича-Савича Sky Sport. Лидер «Лацио» также прокомментировал свою статистику: среди полузащитников топ-5 лиг только Кевин де Брёйне из «Манчестер Сити» опережает его по результативным действиям в нынешнем сезоне: «Де Брёйне – лучший в своём деле, я всегда это говорил. Я стараюсь продолжать прогрессировать и приносить пользу команде».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лацио Кевин де Брёйне Сергей Милинкович-Савич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Унион Берлин Унион Берлин
Брага Брага
1
0
Видео
Окончен
Фенербахче Фенербахче
Ренн Ренн
3
3
2.65 3.25 2.75
Видео
Окончен
Лудогорец Лудогорец
Бетис Бетис
0
1
Видео
Окончен
ПСВ ПСВ
Арсенал Арсенал
2
0
2.80 3.70 2.50
Видео
Окончен
АЕК Ларнака АЕК Ларнака
Динамо Киев Динамо Киев
3
3
Видео
Окончен
Лацио Лацио
Митьюлланд Митьюлланд
2
1
Видео
Окончен
Мальмё Мальмё
Унион Сент-Жиллуаз Унион Сент-Жиллуаз
0
2
4.05 3.65 1.90
Видео
Окончен
Цюрих Цюрих
Будё-Глимт Будё-Глимт
2
1
Видео
66 мин
ХИК ХИК
Рома Рома
1
1
Видео
66 мин
Ференцварош Ференцварош
Монако Монако
0
1
3.60 3.85 1.95
Видео
66 мин
Нант Нант
Карабах Карабах
1
1
2.25 3.45 3.15
Видео
66 мин
Црвена Звезда Црвена Звезда
Трабзонспор Трабзонспор
1
1
1.95 3.60 3.85
Видео
66 мин
Омония Омония
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
0
1
7.50 4.00 1.50
Видео
66 мин
Фрайбург Фрайбург
Олимпиакос Олимпиакос
0
1
1.43 4.60 7.80
Видео
66 мин
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Шериф Шериф
1
0
1.12 8.50 28.00
Видео
61 мин
Штурм Штурм
Фейеноорд Фейеноорд
0
0
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 27 Октября
23:12 · Лига Европы
Абрахам повторил достижение Джеко, Тотти, де Росси и других культовых игроков «Ромы»
23:08 · Лига Европы
Сарри: «Доволен командой»
22:22 · Лига Европы
Милинкович-Савич: «Де Брёйне – лучший в своём деле, мне нужно продолжать совершенствоваться»
21:44 · Лига Европы
Люк де Йонг стал вторым бомбардиром голландских команд в еврокубках в 21 веке
21:40 · Лига Европы
Киевское «Динамо» ушло от поражения в игре с АЕКом, но всё равно финиширует последним
21:38 · Лига Европы
ПСВ обыграл «Арсенал» и обострил борьбу за лидерство 2
21:35 · Лига Европы
Тен Хаг объяснил решение выпустить Роналду в стартовом составе
21:30 · Лига Европы
«Манчестер Юнайтед» - «Шериф»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 2
21:30 · Лига Европы
«Ференцварош» - «Монако»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
21:18 · Лига Европы
Милинкович-Савич – второй по результативным действиям в Европе среди полузащитников
21:13 · Лига Европы
Головин сыграет в стартовом составе против «Ференцвароша»
20:55 · Лига Европы
«Манчестер Юнайтед» объявил состав на матч с «Шерифом», Роналду - в обойме
20:21 · Лига Европы
Тен Хаг доволен запасными «Манчестер Юнайтед»
19:23 · Лига Европы
ПСВ - «Арсенал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0
19:22 · Лига Европы
АЕК Ларнака - «Динамо» Киев: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:3
Все новости
Рекомендуем