Киевское «Динамо» ушло от поражения в игре с АЕКом, но всё равно финиширует последним

В пятом туре Лиги Европы киевское «Динамо» гостило на Кипре в игре с АЕКом. Украинцам нужно было добывать первую победу на групповом раунде, чтобы иметь шанс на третье место. Но всё обернулось очередной безнадежной встречей команды Мирчи Луческу. Омри Альтман забил один из лучших матчей сезона ударом с 15 метров боковыми ножницами. На перерыв команды пошли при счете 1:1 после того, как Владислав Ванат у линии вратарской продавил оппонента. Киприоты снова повели после подачи слева на голову Рафаэла Лопеша, а Альтман наказал оборону за провальные действия Александра Тимчика. Гол Дениса Гармаша головой в упор подарил надежду, но «Динамо» в концовке запомнилось желтыми карточками и еще одним метким ударом Гармаша.

3:3, пятого поражения подряд для «Динамо» не случилось, но все равно команда уже не уйдет с последнего места.