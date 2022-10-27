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Лига Европы

Киевское «Динамо» ушло от поражения в игре с АЕКом, но всё равно финиширует последним

27 Октября 2022 • 21:40 Комментировать
АЕК Ларнака
3:3
Динамо Киев
окончен

В пятом туре Лиги Европы киевское «Динамо» гостило на Кипре в игре с АЕКом. Украинцам нужно было добывать первую победу на групповом раунде, чтобы иметь шанс на третье место. Но всё обернулось очередной безнадежной встречей команды Мирчи Луческу. Омри Альтман забил один из лучших матчей сезона ударом с 15 метров боковыми ножницами. На перерыв команды пошли при счете 1:1 после того, как Владислав Ванат у линии вратарской продавил оппонента. Киприоты снова повели после подачи слева на голову Рафаэла Лопеша, а Альтман наказал оборону за провальные действия Александра Тимчика. Гол Дениса Гармаша головой в упор подарил надежду, но «Динамо» в концовке запомнилось желтыми карточками и еще одним метким ударом Гармаша.

3:3, пятого поражения подряд для «Динамо» не случилось, но все равно команда уже не уйдет с последнего места.

Протокол игры  
АЕК Ларнака3:3Динамо Киев
(1:0) Альтман Омри26'  
  45'Ванат Владислав (1:1)
(2:1) Лопеш Рафаэл53'  
(3:1) Альтман Омри72'  
  82'Гармаш Денис (3:2)
  90'Гармаш Денис (3:3)
Пирич КенанРосалес Роберто  79' 89' (Микель Гонсалес ( 89') Миличевич ХрвоеТомович НенадЭнглезу НикосПонс ПереГуставу ЛуишФараж Имад 83' (Олатунджи Виктор ( 83') Альтман Омри 83' (Кипрос Христофору ( 83') Дьюрчо Адам 89' (Наум Гиоргос ( 89') Лопеш Рафаэл 66' (Мамас Рафаил ( 66')
Запасные: Андреу ГенриТумбас ЙоакеймГордич Милош
Нещерет РусланТымчик АлександрЗабарный Илья  69'Сирота АлександрВивчаренко КостянтинЦыганков Виктор  55'Сидорчук Сергей  51'Шепелев Владимир  35' 84' (Samba Diallo ( 84'  85') Кабаев Владислав 65' (Гармаш Денис ( 65') Буяльский Виталий 76' (Kaheem Parris ( 76') Ванат Владислав 84' (Беседин Артём ( 84')
Запасные: Караваев АлександрПопов Денис IIИгнатенко ДенисКедзёра ТомашБурда НикитаКравченко Никита
27 октября. Стадион "АЕК Арена".

 

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Динамо Киев АЕК Ларнака
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