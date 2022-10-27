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Лига Европы

Тен Хаг объяснил решение выпустить Роналду в стартовом составе

27 Октября 2022 • 21:35 Комментировать
Манчестер Юнайтед
1:0
Шериф
1 1.12 X 8.50 2 28.00
2-й тайм

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, почему доверил Криштиану Роналду место в основе в матче Лиги Европы.

«Красные дьяволы» принимают на своём поле «Шериф» в поединке пятого тура группового этапа.

«Роналду – важная часть нашей команды, сегодня нам очень нужно забитые голы. Мы обязаны победить, потому что хотим финишировать на первом месте в группе», – заявил голландский специалист в интервью перед игрой.

Напомним, что Криштиану Роналду пропустил предыдущий матч Английской премьер-лиги против «Челси» из-за отстранения в связи с отказом выйти на замену во встрече с «Тоттенхэмом».

В активе 37-летнего португальца один забитый мяч и одна результативная передача в четырёх матчах Лиги Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Шериф Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ШЕРИФ
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