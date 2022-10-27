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Лига Европы

Милинкович-Савич – второй по результативным действиям в Европе среди полузащитников

27 Октября 2022 • 21:18 Комментировать
Лацио
2:1
Митьюлланд
окончен

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич продолжает вносить решающий вклад в успехи своей команды.

27-летний серб поразил ворота на 36-й минуте сегодняшнего матча Лиги Европы против датского «Митьюлланда», отметившись 12-м по счёту результативным действием с начала нынешней кампании. По информации Opta, среди всех полузащитников пяти сильнейших европейских чемпионатов только Кевин де Брёйне из «Манчестер Сити» напрямую поучаствовал в большем количестве голов (13) во всех турнирах.

В нынешнем розыгрыше Лиги Европы Милинкович-Савич записал на свой счёт два забитых мяча, а в Серии А отметился тремя голами и семью ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Кевин де Брёйне Сергей Милинкович-Савич
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