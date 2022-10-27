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Лига Европы

«Манчестер Юнайтед» объявил состав на матч с «Шерифом», Роналду - в обойме

27 Октября 2022 • 20:55 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Шериф
1 1.12 X 8.50 2 28.00
Через 0 ч. 22 мин.

В пятом туре группового раунда Лиги Европы английский «Манчестер Юнайтед» примет в домашнем матче тираспольский «Шериф», который накануне остался без главного тренера. Что касается наставника «Манчестер Юнайтед», то он пока остается у руля команды и объявил состав на предстоящий матч. Примечательно то, что Роналду выйдет на поле в стартовом составе.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Линделоф, Мартинес, Роналду, Бруну Фернандеш, Маласия, Эриксен, Каземиро, Далот, Антони, Гарначо.

Матч между «Манчестер Юнайтед» и «Шерифом» в рамках пятого тура группового турнира Лиги чемпионов начнется в 22 часа по московскому времени, следить за ним можно будет в формате прямой онлайн-трансляции, которая будет доступна по ссылке на наш сайт.          

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Шериф Манчестер Юнайтед
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ШЕРИФ
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