«Манчестер Юнайтед» объявил состав на матч с «Шерифом», Роналду - в обойме

В пятом туре группового раунда Лиги Европы английский «Манчестер Юнайтед» примет в домашнем матче тираспольский «Шериф», который накануне остался без главного тренера. Что касается наставника «Манчестер Юнайтед», то он пока остается у руля команды и объявил состав на предстоящий матч. Примечательно то, что Роналду выйдет на поле в стартовом составе.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Линделоф, Мартинес, Роналду, Бруну Фернандеш, Маласия, Эриксен, Каземиро, Далот, Антони, Гарначо.

Матч между «Манчестер Юнайтед» и «Шерифом» в рамках пятого тура группового турнира Лиги чемпионов начнется в 22 часа по московскому времени, следить за ним можно будет в формате прямой онлайн-трансляции, которая будет доступна по ссылке на наш сайт.