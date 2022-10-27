Тен Хаг доволен запасными «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался на тему ротации состава.

«В этом месяце нам пришлось провести очень много матчей, и мы знали, что для достижения успеха нам потребуется активно задействовать весь состав. Я очень доволен тем, как проявили себя игроки, не имевшие постоянной практики. Виктор Линделоф и Фред, приняв участие в недавних матчах, внесли огромный вклад», – заявил голландский специалист в преддверии матча Лиги Европы против «Шерифа».

Поединок «Манчестер Юнайтед» – «Шериф» стартует сегодня в 22:00 по московскому времени. «Красные дьяволы» гарантированно добудут путёвку в плей-офф Лиги Европы, если не проиграют.