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Лига Европы

Александр Глеб – о вылете «Барселоны» из Лиги чемпионов: Это провал, никак невозможно оправдать

26 Октября 2022 • 22:56 Комментировать
Экс-футболист «Барселоны» Александр Глеб высказался о вылете каталонского клуба из Лиги чемпионов.

Белорус отметил, что это провал, который невозможно оправдать, ведь один из величайших клубов сыграет в Лиге Европы.

«Сейчас идёт смена поколений, нет таких лидеров, которые были раньше: Иньеста, Хави, Пуйоль и Месси. Нет такого лидера сейчас, который может взять на себя ответственность», - заявил Глеб в разговоре с Metaratings.ru.

Напомним, что «Барселона» после победы миланского «Интера» над «Викторией Пльзень» со счётом 4:0 за тур до конца группового этапа Лиги чемпионов лишилась шансов принять участь в плей-офф турнира.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лига Европы Александр Глеб
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