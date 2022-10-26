Александр Глеб – о вылете «Барселоны» из Лиги чемпионов: Это провал, никак невозможно оправдать

Экс-футболист «Барселоны» Александр Глеб высказался о вылете каталонского клуба из Лиги чемпионов.

Белорус отметил, что это провал, который невозможно оправдать, ведь один из величайших клубов сыграет в Лиге Европы.

«Сейчас идёт смена поколений, нет таких лидеров, которые были раньше: Иньеста, Хави, Пуйоль и Месси. Нет такого лидера сейчас, который может взять на себя ответственность», - заявил Глеб в разговоре с Metaratings.ru.

Напомним, что «Барселона» после победы миланского «Интера» над «Викторией Пльзень» со счётом 4:0 за тур до конца группового этапа Лиги чемпионов лишилась шансов принять участь в плей-офф турнира.