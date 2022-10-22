Тен Хаг: «Роналду поддерживает форму, чтобы сыграть с «Шерифом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассчитывает на Криштиану Роналду в предстоящем поединке Лиги Европы.

37-летний форвард по решению голландца был отстранён от ближайшей встречи чемпионата Англии против «Челси», которая состоится в субботу. С начала новой недели португалец должен вернуться к делу.

«Криштиану занимается индивидуально, чтобы поддерживать форму. Он готовится к матчу против «Шерифа». На следующей неделе мы обязательно поговорим. Его вклад важен для команды», – заявил тен Хаг, которого цитирует инсайдер Фабрицио Романо.

В активе Роналду два забитых мяча и одна результативная передача в 12 поединках нынешнего сезона.