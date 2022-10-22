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Лига Европы

Тен Хаг: «Роналду поддерживает форму, чтобы сыграть с «Шерифом»

22 Октября 2022 • 02:02 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
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Шериф
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27.10 22:00

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассчитывает на Криштиану Роналду в предстоящем поединке Лиги Европы.

37-летний форвард по решению голландца был отстранён от ближайшей встречи чемпионата Англии против «Челси», которая состоится в субботу. С начала новой недели португалец должен вернуться к делу.

«Криштиану занимается индивидуально, чтобы поддерживать форму. Он готовится к матчу против «Шерифа». На следующей неделе мы обязательно поговорим. Его вклад важен для команды», – заявил тен Хаг, которого цитирует инсайдер Фабрицио Романо.

В активе Роналду два забитых мяча и одна результативная передача в 12 поединках нынешнего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Шериф Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ШЕРИФ
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Комментарии (1)
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Alex1972
22 Октября 2022 в 02:16
Мы потом поговорим - а пока постой в углу, сынок... А-ха-ха-ха...
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