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Лига Европы

Польский журналист: «Фанаты довольны Черчесовым»

20 Октября 2022 • 16:34 Комментировать

Польский журналист Бенс Борбола рассказал об отношении болельщиков «Ференцвароша» к наставнику их любимой команды Станиславу Черчесову.

Напомним, вчера, 19 октября, действующий чемпион Венгрии «Ференцварош» сенсационно уступил команде 3-го дивизиона «Иванча» со счётом 2:3 в рамках 1/16 финала Кубка страны.

«Недовольны ли фанаты «Ференцвароша» Черчесовым? Раньше такое было, но не сейчас. С того времени, как его назначили, «Ференцварош» выиграли чемпионат, а сейчас добиваются успеха в Лиги Европы, поэтому фанаты им довольны», — приводит слова журналиста Sport24.

Напомним, после 4 туров группового этапа Лиги Европы «Ференцварош» уверенно возглавляет турнирную таблицу группы H, имея в своём активе девять набранных очков. В одной группе с командой Черчесова также выступают «Монако», «Црвена Звезда» и «Трабзонспор».  

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Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Станислав Черчесов
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