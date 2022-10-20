Артета рассказал, чего ждёт от матча с ПСВ

Испанский специалист Микель Артета, занимающий пост главного тренера лондонского «Арсенала», высказался о предстоящем поединке против голландского ПСВ в рамках групповой стадии Лиги Европы.

«Это очень важный матч, мы настроены финишировать на первом месте в группе. Приложим все усилия для выполнения поставленной цели. Что я могу сказать о предстоящем сопернике? Это будет действительно сложный матч», - передает слова наставника пресс-служба «канониров».

Перенесенный матч второго тура группового раунда ЛЕ между «Арсеналом» и ПСВ состоится сегодня на стадионе «Эмирейтс» и начнется в 20:00 мск.