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Лига Европы

Артета рассказал, чего ждёт от матча с ПСВ

20 Октября 2022 • 09:08 Комментировать

Испанский специалист Микель Артета, занимающий пост главного тренера лондонского «Арсенала», высказался о предстоящем поединке против голландского ПСВ в рамках групповой стадии Лиги Европы.

«Это очень важный матч, мы настроены финишировать на первом месте в группе. Приложим все усилия для выполнения поставленной цели. Что я могу сказать о предстоящем сопернике? Это будет действительно сложный матч», - передает слова наставника пресс-служба «канониров».

Перенесенный матч второго тура группового раунда ЛЕ между «Арсеналом» и ПСВ состоится сегодня на стадионе «Эмирейтс» и начнется в 20:00 мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон ПСВ Микель Артета
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