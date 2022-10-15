Назван лучший игрок недели в Лиге Европы

Нападающий Витор Оливейра, выступающий за португальскую «Брагу», признан лучшим футболистом недели в Лиге Европы. Об этом сообщается на официальном сайте турнира. Форвард отпраздновал победу в голосовании болельщиков.

Напомним, что в четвертом туре групповой стадии Лиги Европы «Брага» встречалась с бельгийским «Унионом». Поединок завершился результативной ничьей со счетом 3:3. В этом матче Оливейра отметился тремя забитыми мячами.

По итогам четырех матчей «Брага» с семью набранными баллами занимает второе место в группе. «Унион», имеющий в своем активе десять очков, располагается на первой позиции.