​Борис Игнатьев: «Черчесов ставит на колени крепкие европейские клубы»

После четырёх сыгранных туров группового этапа Лиги Европы «Ференцварош» занимает первое место в своей группе с девятью очками в активе. О результатах команды Станислава Черчесова высказался экс-тренер сборной России Борис Игнатьев.

По словам Игнатьева, результаты Черчесова наводят на мысли о том, что россияне ещё есть в мировом футболе.

«Черчесов уверенно шагает на своём пути, ставит на колени крепкие европейские клубы», - высказался Игнатьев, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

По мнению Игнатьева, за счёт успехов Черчесова растёт имидж российского футбола в Европе.

Напомним, что Станислав Черчесов был назначен главным тренером «Ференцвароша» десять месяцев назад.