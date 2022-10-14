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Лига Европы

​Борис Игнатьев: «Черчесов ставит на колени крепкие европейские клубы»

14 Октября 2022 • 19:17 Комментировать

После четырёх сыгранных туров группового этапа Лиги Европы «Ференцварош» занимает первое место в своей группе с девятью очками в активе. О результатах команды Станислава Черчесова высказался экс-тренер сборной России Борис Игнатьев.

По словам Игнатьева, результаты Черчесова наводят на мысли о том, что россияне ещё есть в мировом футболе.

«Черчесов уверенно шагает на своём пути, ставит на колени крепкие европейские клубы», - высказался Игнатьев, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

По мнению Игнатьева, за счёт успехов Черчесова растёт имидж российского футбола в Европе.

Напомним, что Станислав Черчесов был назначен главным тренером «Ференцвароша» десять месяцев назад. 

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Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Борис Игнатьев Станислав Черчесов
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