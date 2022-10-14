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Лига Европы

Джо Коул: «Победный ком «Арсенала» увеличивается и катится вперёд»

14 Октября 2022 • 12:27 Комментировать
Будё-Глимт
0:1
Арсенал
окончен

Экс-футболист сборной Англии и лондонского «Челси» Джо Коул отреагировал на скромную победу «Арсенала» над норвежским «Будё-Глимт» (1:0) в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

«Фанаты «канониров» после побед над «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем» ждали очередной феерии. Многие думали, что лондонцы легко разберутся в Норвегии. «Арсенал» же сыграл на классе. При этом были некоторое огрехи в обороне. Уверен, Артета пообщается на эту тему с защитниками. Победный ком «Арсенала» продолжает увеличиваться и катиться вперед. Пока команда показывает прекрасную игру», - приводит слова Коула пресс-служба УЕФА.

В трех матчах «Арсенал» набрал девять очков и лидирует в квартете А.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Джо Коул
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