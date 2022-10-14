Смоллинг рассказал, что помогло «Роме» перевернуть ход игры с «Бетисом»

Английский защитник Крис Смоллинг, который выступает за «Рому», прокомментировал ничейный исход вчерашнего матча Лиги Европы против севильского «Бетиса» (1:1).

«Мы намного лучше сыграли во втором тайме, нежели в первом. Нам не повезло при пропущенном мяче, но стоит признать, что первая половина встречи у нас совсем не задалась. В перерыве тренер произнес правильные слова, после чего мы стали играть намного лучше и по праву заслужили одно очко», - приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

По итогам четырех туров римский клуб набрал четыре балла и занимает третье место. В следующем матче Лиги Европы «волки» встретятся с ХИКом.