Черчесов: «Любая команда в нашей группе может пробиться в плей-офф Лиги Европы»

Наставник «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о перспективах своего клуба после победы над «Црвеной Звездой» в матче четвёртого тура Лиги Европы.

«Сейчас мы лидируем в группе, но нам еще предстоят две сложные встречи с «Монако» и «Трабзонспором». Поэтому сейчас мы не можем думать о рекордах, а идем от матча к матчу. Каждая команда в нашей группе до сих пор может выйти в плей-офф», – цитирует бывшего наставника национальной команды России пресс-служба венгерского чемпиона.

Напомним, что накануне подопечные Черчесова одержали третью победу в рамках второго по значимости еврокубка, выиграв со счётом 2:1 в родных стенах. С девятью баллами «Ференцварош» лидирует в квартете, опережая «Монако» и «Трабзонспор» на три очка.

