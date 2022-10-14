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Лига Европы

Скоулз оценил тяжёлую победу «Манчестер Юнайтед» над командой из Кипра

14 Октября 2022 • 10:20 Комментировать
Манчестер Юнайтед
1:0
Омония
окончен

Экс-футболист сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз поделился мнением о победе «красных дьяволов» над кипрской «Омонией» (1:0) в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Манкунианцы выиграли благодаря голу полузащитника Скотта Мактоминая.

«Справедливый итог матча, манкунианцы имели большое преимущество в обоих матчах с «Омонией». В этом поединке у «МЮ» было предостаточно моментов, но завершение атак не задалось. К тому же голкипер гостей провел отличный матч», - передает слова Скоулза пресс-служба УЕФА.

После четырех туров подопечные Эрика тен Хага занимают второе место в своем квартете, набрав девять баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Омония Манчестер Юнайтед Пол Скоулз
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