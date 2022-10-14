Скоулз оценил тяжёлую победу «Манчестер Юнайтед» над командой из Кипра

Экс-футболист сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз поделился мнением о победе «красных дьяволов» над кипрской «Омонией» (1:0) в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Манкунианцы выиграли благодаря голу полузащитника Скотта Мактоминая.

«Справедливый итог матча, манкунианцы имели большое преимущество в обоих матчах с «Омонией». В этом поединке у «МЮ» было предостаточно моментов, но завершение атак не задалось. К тому же голкипер гостей провел отличный матч», - передает слова Скоулза пресс-служба УЕФА.

После четырех туров подопечные Эрика тен Хага занимают второе место в своем квартете, набрав девять баллов.