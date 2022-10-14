Тренер «Реала Сосьедад» - о плей-офф Лиги Европы: «Мы хотим большего»

В матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы «Реал Сосьедад» отпраздновал крупную победу над молдавским «Шерифом» со счетом 3:0. После завершения встречи главный тренер испанкой команды Иманол Альгуасил пообщался с журналистами.

«Мы досрочно вышли в плей-офф турнира, но уже хотим большего. Хотя сейчас все наши мысли переключены на игру против «Сельты» в Ла Лиге.

Болельщики скандировали мое имя? Мне было очень приятно, хочу сказать им спасибо», - передает слова тренера пресс-служба УЕФА.

После четырех туров «Реал Сосьедад» набрал 12 баллов. На втором месте идет «МЮ» с девятью очками.