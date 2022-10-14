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Лига Европы

Моуринью: «В плей-офф Лиги Европы будет тяжело из-за акул-неудачников из ЛЧ»

14 Октября 2022 • 09:27 Комментировать

Португальский специалист Жозе Моуринью высказался о плей-офф Лиги Европы после ничейного результата в матче против севильского «Бетиса» (1:1).

«Я считаю «Бетис» одним из претендентов на победу в турнире. Однако не стоит забывать об акулах-неудачниках из Лиги чемпионов. Они пополнят наш турнир и будет очень нелегко.

«Рома» нацелена на второе место в группе, если же займем третье, то будем защищать свой титул в Лиге конференций», - цитирует «Особенного» пресс-служба УЕФА.

После четырех туров групповой стадии Лиги Европы римский клуб с четырьмя очками занимает третье место в квартете С.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Бетис Жозе Моуринью
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