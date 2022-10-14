Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига Европы

Де Хеа подвёл итоги матча с «Омонией»

14 Октября 2022 • 08:57 Комментировать

Страж ворот «МЮ» Давид де Хеа высказался о минимальной победе над кипрской «Омонией» (1:0) в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Единственный гол забил полузащитник Скотт Мактоминай на 93-й минуте.

«Мы сражались до последнего. Игра была полностью под нашим контролем, нужно было забивать намного раньше, ведь моментов было очень много. По итогу смогли забить гол в самом конце, так что у нас хорошее настроение. Наша цель – занять первое место в группе. Нам нужно выиграть два оставшихся матча», - передает слова испанского голкипера пресс-служба УЕФА.

После четырех туров «красные дьяволы» с девятью очками занимают второе место в своей группе.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Октября
09:34 · Лига Европы
Тренер «Реала Сосьедад» - о плей-офф Лиги Европы: «Мы хотим большего»
09:27 · Лига Европы
Моуринью: «В плей-офф Лиги Европы будет тяжело из-за акул-неудачников из ЛЧ»
09:21 · Лига Европы
Тренер «Монако» высказался о разгроме от «Трабзонспора»
09:20 · Франция. Лига 1
Фофана прокомментировал разгромное поражение от «Трабзонспора»
08:57 · Лига Европы
Де Хеа подвёл итоги матча с «Омонией»
08:50 · Лига Европы
Пеллегрини: «Очень рад, что «Бетис» вышел в плей-офф Лиги Европы»
08:44 · Лига Европы
Эдегор высказался о победе «Арсенала» в Лиге Европы
08:02 · Лига Европы
Черчесов прокомментировал победу над «Црвеной Звездой»
07:49 · Лига Европы
Мактоминай назвал задачу «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы
07:44 · Лига Европы
Луческу высказался о четвёртом поражении «Динамо» в Лиге Европы
04:28 · Лига Европы
Мактоминай: «Я уже думал, что это не наш день»
02:04 · Лига Европы
Наставник «Омонии» – о матче с «МЮ»: «Мы были в нескольких минутах от одного из величайших результатов в истории клуба»
01:41 · Лига Европы
Скоулз удивлён игрой Каземиро
01:19 · Лига Европы
Сарри: «Судья не справился со своей задачей»
01:08 · Лига Европы
Роналду нанёс 22 удара в Лиге Европы, но не забил ни одного гола с игры 1
Все новости
Рекомендуем