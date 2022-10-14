Де Хеа подвёл итоги матча с «Омонией»

Страж ворот «МЮ» Давид де Хеа высказался о минимальной победе над кипрской «Омонией» (1:0) в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Единственный гол забил полузащитник Скотт Мактоминай на 93-й минуте.

«Мы сражались до последнего. Игра была полностью под нашим контролем, нужно было забивать намного раньше, ведь моментов было очень много. По итогу смогли забить гол в самом конце, так что у нас хорошее настроение. Наша цель – занять первое место в группе. Нам нужно выиграть два оставшихся матча», - передает слова испанского голкипера пресс-служба УЕФА.

После четырех туров «красные дьяволы» с девятью очками занимают второе место в своей группе.