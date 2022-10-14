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Лига Европы

Пеллегрини: «Очень рад, что «Бетис» вышел в плей-офф Лиги Европы»

14 Октября 2022 • 08:50 Комментировать

В матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы севильский «Бетис» встречался с «Ромой». Поединок завершился вничью со счетом 1:1. Своим мнением по этому результату поделился главный тренер андалусийцев Мануэль Пеллегрини.

«Очень рад, что уже вышли в плей-офф. Мы набрали десять баллов, это очень хороший показатель. У нас еще впереди две встречи, нужно гарантировать себе первое место», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.

«Бетис» с десятью очками занимает первое место в своей группе, опережая идущий вторым «Лудогорец» на три пункта. «Рома» с четырьмя баллами идет третьей.

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Мануэль Пеллегрини
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