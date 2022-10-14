Эдегор высказался о победе «Арсенала» в Лиге Европы

Полузащитник лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор высказался о поединке против норвежского «Будё-Глимт» в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы. «Канониры» отпраздновали минимальную победу со счетом 1:0.

«Мы прекрасно понимали, что нас ждет в этой встрече. Было немного неприятно, что упустили ряд голевых моментов и не так много владели мячом, как хотелось. Но главное – это победа», - передает слова норвежского футболиста пресс-служба УЕФА.

Лондонский коллектив набрал девять баллов и лидирует в своей группе, опережая ближайшего преследователя на два пункта.