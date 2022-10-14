Черчесов прокомментировал победу над «Црвеной Звездой»

Российский специалист Станислав Черчесов, занимающий пост главного тренера венгерского «Ференцвароша», высказался относительно победы над «Црвеной Звездой» (2:1) в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

«Команда практически полностью выполнила план на игру. Мы можем быть довольны своим выступлением, показали хороший футбол против сильного соперника. Да, мы пропустили гол, но не бывает матчей без ошибок. Главное, как реагирует на это команда. Мы проанализируем свои ошибки», - передает слова Черчесова Origo.

По итогам четырех туров «Ференцварош» набрал девять очков и лидирует в группе Н.