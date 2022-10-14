Мактоминай назвал задачу «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминай, отметившийся победным голом в матче с кипрской «Омонией» в Лиге Европы, дал интервью журналистам после завершения встречи.

«Это очень важные три очка для нашей команды. Нам нужно выиграть группу, именно такую цель ставит перед нами главный тренер. Все игроки хотят выполнить эту установку. Так что сегодняшний успех был крайне важен для нас», - передает слова полузащитника клубная пресс-служба.

После четырех сыгранных туров манкунианцы набрали девять баллов и занимают второе место в группе Е. От лидирующего «Реала Сосьедад» англичане отстают на три очка.