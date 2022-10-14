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Лига Европы

Мактоминай: «Я уже думал, что это не наш день»

14 Октября 2022 • 04:28 Комментировать
Манчестер Юнайтед
1:0
Омония
окончен

В матче четвертого тура группового раунда Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» очень долго пытался забить в ворота кипрской «Омонии», но в итоге все закончилось «хэппи-эндом» - вышедший на замену шотландский полузащитник Скотт Мактоминай забил уже в добавленное арбитром время, после чего рассказал, как это у него получилось.

- Мы знали, что нам нужна победа. Но пришлось проявить терпение. Столько было возможностей, но мы не могли забить. Глядя на это со скамейки запасных, я думал, что это не наш день. Но все же я вышел и забил. Это очень важно, так как мы хотим выиграть группу, - цитирует Мактоминая BT Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Омония Манчестер Юнайтед Скотт Мактоминай
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