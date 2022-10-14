Мактоминай: «Я уже думал, что это не наш день»

В матче четвертого тура группового раунда Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» очень долго пытался забить в ворота кипрской «Омонии», но в итоге все закончилось «хэппи-эндом» - вышедший на замену шотландский полузащитник Скотт Мактоминай забил уже в добавленное арбитром время, после чего рассказал, как это у него получилось.

- Мы знали, что нам нужна победа. Но пришлось проявить терпение. Столько было возможностей, но мы не могли забить. Глядя на это со скамейки запасных, я думал, что это не наш день. Но все же я вышел и забил. Это очень важно, так как мы хотим выиграть группу, - цитирует Мактоминая BT Sport.