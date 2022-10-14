Наставник «Омонии» – о матче с «МЮ»: «Мы были в нескольких минутах от одного из величайших результатов в истории клуба»

Главный тренер «Омонии» Нил Леннон прокомментировал поражение своей команды на «Олд Траффорд».

Гости из Кипра держались в матче с «Манчестер Юнайтед» до 93-й минуты, пока Скотт Мактоминай не забил победный и единственный мяч.

«Я очень горжусь своей командой, – цитирует BBC рулевого «Омонии». – Фрэнсис Узохо [голкипер «Омонии»] показал выдающуюся, вдохновенную игру. Спасения вратаря необходимы, когда вам противостоят соперники такого уровня, и сегодня наш кипер продемонстрировал мировой класс. Очень рад за него.

Мы были всего в нескольких минутах от одного из величайших результатов за всю историю «Омонии». Временами мне не нравилось, как мы обращались с мячом, но я в восторге от нашей игры в собственной штрафной», – поведал североирландский специалист.