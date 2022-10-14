Скоулз удивлён игрой Каземиро

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз поделился мыслями о первых месяцах Каземиро в команде.

Бразильский полузащитник, летом перешедший из мадридского «Реала», вышел в старте в матче Лиги Европы против кипрской «Омонии» (1:0).

«Очень полезно, когда в составе есть такой игрок. Меня удивило, насколько уверенно способен пасовать Каземиро.

Он был в тени Крооса и Модрича, когда выступал в «Реале», но одно только его присутствие может производить на соперников впечатление ещё до начала матча, как и в случае с Роналду», – цитирует Mirror Скоулза.

Каземиро провёл девять матчей за «Манчестер Юнайтед», записав себе в актив одну голевую передачу.