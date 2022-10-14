Роналду нанёс 22 удара в Лиге Европы, но не забил ни одного гола с игры

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду испытывает огромные проблемы с реализацией в поединках Лиги Европы.

Сыграв четыре матча, португалец забил только однажды – в ворота «Шерифа» с пенальти. 37-летний форвард ни разу не отличился с игры, при этом нанёс 22 удара – больше всех в турнире. Ближайший преследователь Роналду – Витор Оливейра из «Браги» – является лучшим бомбардиром турнира с четырьмя забитыми голами, нанеся 15 ударов.

Криштиану Роналду провёл 11 матчей во всех турнирах нынешней кампании, дважды поразив ворота. Свой единственный гол с игры звёздный нападающий отпраздновал в недавнем матче Премьер-лиги против «Эвертона».