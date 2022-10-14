«Манчестер Юнайтед» установил рекорд Лиги Европы последних сезонов

«Манчестер Юнайтед» стал самой бьющей командой в рамках одного матча Лиги Европы за последние два сезона.

«Красные дьяволы» нанесли 34 удара по воротам в домашнем поединке против кипрской «Омонии» – рекордный показатель для матчей Лиги Европы с начала прошлого сезона, отмечает Squawka. При этом ворота соперников команда Эрика тен Хага поразила лишь однажды – на 93-й минуте усилиями Скотта Мактоминая. Примечательно, что «Омония» пробила по воротам всего четырежды, также английский коллектив ощутимо чаще попадал в створ – 12:1.

«Манчестер Юнайтед» занимает вторую строчку в группе с девятью очками после «Реала Сосьедад», набравшего 12 баллов. «Омония» располагается на последней позиции с четырьмя поражениями.