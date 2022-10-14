Тен Хаг – о победе над «Омонией»: «Было важно сохранять концентрацию до конца»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мыслями о непростой победе своей команды над «Омонией» (1:0).

Единственный гол в поединке четвёртого тура группового этапа Лиги Европы был забит «красными дьяволами» на 93-й минуте.

«Мы создали невероятное количество голевых моментов, но забили только однажды. Команда проявила терпение и продолжала давить, в итоге добившись своего.

Меня не беспокоят проблемы с результативностью – мы забиваем в каждом матче. В перерыве мы обсуждали важность сохранения концентрации. Иногда, играя против глубоко защищающегося соперника, вы теряете терпение. Было важно этого избежать», – цитирует BBC Эрика тен Хага.