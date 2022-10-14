Вратарь «Омонии»: «Как фанат «Манчестер Юнайтед», я мечтал сыграть здесь»

Голкипер кипрской «Омонии» Фрэнсис Узохо рассказал о сбывшейся мечте.

23-летний страж ворот едва не лишил «Манчестер Юнайтед» победы, отразив 11 ударов «красных дьяволов», но на 93-й минуте мяч всё же оказался в сетке после удара Скотта Мактоминая. Итог встречи – 1:0.

«Да, я фанат «Манчестер Юнайтед», я давно мечтал сыграть на «Олд Траффорд». Увидев результаты жеребьёвки, я сразу понял, что наконец-то смогу исполнить мечту, и я очень рад, что мне это удалось.

Горжусь товарищами по команде – мы проделали отличную работу, сражаясь до последнего. Я доволен своим выступлением», – рассказал в интервью BT Sport 23-летний Узохо.