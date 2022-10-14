Мактоминай повторил достижение Сульшера, датированное финалом Лиги чемпионов 1999 года

Гол Скотта Мактоминая, забитый на последних минутах, принёс «Манчестер Юнайтед» победу в матче Лиги Европы против «Омонии».

Шотландский полузащитник вышел на замену на 81-й минуте, а спустя всего 12 минут отметился единственным голом в матче. Согласно сведениям Opta, Мактоминай стал первым игроком «Манчестер Юнайтед», забившим победный гол в еврокубках в компенсированное время после выхода на замену с 1999 года – тогда это удалось Уле Гуннару Сульшеру в знаменитом финале Лиги чемпионов против «Баварии».

«Манчестер Юнайтед» набрал девять очков после четырёх туров группового этапа. Квартет возглавляет «Реал Сосьедад» с 12 баллами в активе.