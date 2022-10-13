«Ференцварош» возглавил группу после победы над «Црвеной Звездой»

После фиаско в Сербии «Ференцварош» взял реванш у «Црвены Звезды» в Лиге Европы. При этом балканцы выглядели ничуть не хуже команды Станислава Черчесова, но забили только раз после попытки Стефана Митровича. У соперника забивали Кристоффер Захариассен и Сами Ммаэ.
Венгры лидируют с 9 очками, сербы с тремя баллами замыкают таблицу.
Протокол игры
|(1:0) Захариассен Кристоффер23'
|55'Митрович Стефан (1:1)
|(2:1) Ммаэ Сами61'
Дибус Денеш•Ботка Эндре• 51'Ммаэ Сами•Кнустер Матс• 28'Паска Лоранд•Вечеи Балинт•Бешич Мухамед81' (Эсити Андерсон (81') •Захариассен Кристоффер•Гояк Амер66' (Нгуэн Токмак (66') • 90'Траоре Адама VII• 62'Ммаэ Райан90' (Боли Франк (90')
Борян Милан•Гобелич Марко•Эракович Страхиня• 21'Драгович Александр81' (Милунович Неманья (81') •Родич Милан•Митрович Стефан•Саного Секу27' (Кангва Кингс (27') •Гелор Конга82' (Jovan Mijatovic (82') •Иванич Мирко•Катай Александар61' (Букари Осман (61') •Пешич Александар
13 октября. Стадион "Групама Арена".
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