«Ференцварош» возглавил группу после победы над «Црвеной Звездой»

После фиаско в Сербии «Ференцварош» взял реванш у «Црвены Звезды» в Лиге Европы. При этом балканцы выглядели ничуть не хуже команды Станислава Черчесова, но забили только раз после попытки Стефана Митровича. У соперника забивали Кристоффер Захариассен и Сами Ммаэ.

Венгры лидируют с 9 очками, сербы с тремя баллами замыкают таблицу.

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