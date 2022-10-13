«Омония» 90 минут держалась под атаками «МЮ» и всё же пропустила

«Манчестер Юнайтед» принимал «Омонию» в матче Лиги Европы и на протяжении 90 минут безуспешно обрушивал удары на позиции неприятеля, получив в ответ только одну попытку такого рода. Маркус Рэшфорд упустил кучу моментов еще до перерыва, а Каземиро издали зарядил в перекладину. И во втором тайме Рэшфорд не раз мог забивать, как и его партнеры, включая Криштиану Роналду, но мяч так в створ и не попал. Киприоты пропустили лишь на последней минуте после сильного удара Скотта Мактоминая - 1:0.
У «МЮ» 9 очков и второе место в группе, киприоты будут бороться за третье место.
Протокол игры
|(1:0) Мактоминай Скотт90'
Де Хеа Давид•Далот Диогу•Линделоф Виктор•Мартинес Лисандро•Маласиа Тирелл60' (Санчо Джедон (60') •Каземиро Карлос81' (Мактоминай Скотт (81') •Фред Сантос70' (Эриксен Кристиан (70') •Антони60' (Шоу Люк (60') •Фернандеш Бруну•Рэшфорд Маркус•Роналду Криштиану
Узохо Фрэнсис•Ланг Адам•Милетич Неманья•Юсте Эктор•Мэтьюз Адам64' (Псалтис Парис (64') •Кицос Фотис•Панайоту Николас• 90'Кассама Морету 68'85' (Дискеруд Миккел (85') •Харалампус Харалампос74' (Папулис Фотис (74') •Бруно V74' (Лойзу Лойзос (74') •Какулис Андроникос 49'64' (Ансарифард Карим (64')
13 октября. Стадион "Олд Траффорд".
Видео
Хочется выделить Каземиро. От матча к матчу всё лучше. Понравилось, как пару раз, быстро ориентируясь, отдавал со своей половины передачу под выход на ворота. Тот же Мак так точно не умеет.
GGMU!!!
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