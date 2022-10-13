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Лига Европы

«Омония» 90 минут держалась под атаками «МЮ» и всё же пропустила

13 Октября 2022 • 23:56 Комментировать (4)
Манчестер Юнайтед
1:0
Омония
окончен

«Манчестер Юнайтед» принимал «Омонию» в матче Лиги Европы и на протяжении 90 минут безуспешно обрушивал удары на позиции неприятеля, получив в ответ только одну попытку такого рода. Маркус Рэшфорд упустил кучу моментов еще до перерыва, а Каземиро издали зарядил в перекладину. И во втором тайме Рэшфорд не раз мог забивать, как и его партнеры, включая Криштиану Роналду, но мяч так в створ и не попал. Киприоты пропустили лишь на последней минуте после сильного удара Скотта Мактоминая - 1:0.

У «МЮ» 9 очков и второе место в группе, киприоты будут бороться за третье место.

Протокол игры  
Манчестер Юнайтед1:0Омония
(1:0) Мактоминай Скотт90'  
Де Хеа ДавидДалот ДиогуЛинделоф ВикторМартинес ЛисандроМаласиа Тирелл 60' (Санчо Джедон ( 60') Каземиро Карлос 81' (Мактоминай Скотт ( 81') Фред Сантос 70' (Эриксен Кристиан ( 70') Антони 60' (Шоу Люк ( 60') Фернандеш БрунуРэшфорд МаркусРоналду Криштиану
Запасные: Варан РафаэльГарначо АлехандроПельистри ФакундоДубравка МартинИкбал ЗиданХитон ТомЭланга Энтони
Узохо ФрэнсисЛанг АдамМилетич НеманьяЮсте ЭкторМэтьюз Адам 64' (Псалтис Парис ( 64') Кицос ФотисПанайоту Николас  90'Кассама Морету  68' 85' (Дискеруд Миккел ( 85') Харалампус Харалампос 74' (Папулис Фотис ( 74') Бруно V 74' (Лойзу Лойзос ( 74') Какулис Андроникос  49' 64' (Ансарифард Карим ( 64')
Запасные: Безус РоманБаркер БрэндонЗахариу ПанайотисЛекьякс ЯнПанайи КостасВенизелос КонстантиносСавва Андреас
13 октября. Стадион "Олд Траффорд".

Видео

1:0. Гол Скотта Мактоминея (видео). Лига Европы. Футбол
1:0. Гол Скотта Мактоминея (видео). Лига Европы. Футбол

 

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Евро-Футбол.Ру,
Омония Манчестер Юнайтед
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
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Element-22
14 Октября 2022 в 00:09
Чёрный шаман мог сколько угодно заколдовывать свои ворота, но против вышедшего уже от безнадёги и с испугу Скотта шансов нет ни у каких обрядов))

Хочется выделить Каземиро. От матча к матчу всё лучше. Понравилось, как пару раз, быстро ориентируясь, отдавал со своей половины передачу под выход на ворота. Тот же Мак так точно не умеет.

GGMU!!!
CELTIC FROST
14 Октября 2022 в 00:03
Плин, а я уж надеялся, что позорники займут 3 место в группе) Что с Такой игрой делать в плове ЛЕ - непонятно. // Сколько моментов нужно "вечно перспективному таланту" Рэшфорду, чтобы забить хотя бы раззз?)
Sergey999
14 Октября 2022 в 00:05
А всех собак начнут вешать на Роналду)))
Element-22
14 Октября 2022 в 00:20
Рэшфорд хотя б регулярно обострял. Кипер брал от него почти не берущиеся. Чем запомнился Роналду, кроме, ставших для него привычными, пары неуклюжих тычков?
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