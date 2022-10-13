«Омония» 90 минут держалась под атаками «МЮ» и всё же пропустила

«Манчестер Юнайтед» принимал «Омонию» в матче Лиги Европы и на протяжении 90 минут безуспешно обрушивал удары на позиции неприятеля, получив в ответ только одну попытку такого рода. Маркус Рэшфорд упустил кучу моментов еще до перерыва, а Каземиро издали зарядил в перекладину. И во втором тайме Рэшфорд не раз мог забивать, как и его партнеры, включая Криштиану Роналду, но мяч так в створ и не попал. Киприоты пропустили лишь на последней минуте после сильного удара Скотта Мактоминая - 1:0.

У «МЮ» 9 очков и второе место в группе, киприоты будут бороться за третье место.

Видео