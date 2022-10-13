«Шериф» разгромно уступил «Реал Сосьедаду»

«Шериф» заметно осложнил себе жизнь в Лиге Европы, повторно проиграл «Реал Сосьедаду». Команда из Молдовы осталась в меньшинстве на 33-й минуте и пропустила два мяча в свои ворота. На 45-й минуте забил Александр Сорлот, а позже Диего Рико удвоил перевес. Роберто Наварро в концовке поставил точку - 3:0.

Испанцы с 12 очками вышли в плей-офф, их соперник третий с тремя очками.

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