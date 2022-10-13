«Шериф» разгромно уступил «Реал Сосьедаду»

«Шериф» заметно осложнил себе жизнь в Лиге Европы, повторно проиграл «Реал Сосьедаду». Команда из Молдовы осталась в меньшинстве на 33-й минуте и пропустила два мяча в свои ворота. На 45-й минуте забил Александр Сорлот, а позже Диего Рико удвоил перевес. Роберто Наварро в концовке поставил точку - 3:0.
Испанцы с 12 очками вышли в плей-офф, их соперник третий с тремя очками.
Протокол игры
|(1:0) Сорлот Александр45'
|(2:0) Рико Диего66'
|(3:0) Наварро Роберто81'
Ремиро Алехандро•Ариц Элустондо74' (Арамбарри Аритц (74') •Ле Норман Робен•Пачеко Хон•Рико Диего• 37'Браис Мендес62' (Кубо Такефуса (62') •Гевара Андер•Туррьентес Беньят•Сильва Давид46' (Каррикабуру Хон (46') •Фернандес Карлос46' (Наварро Роберто (46') •Сорлот Александр62' (Урко Гонсалес (62')
Челядник Дмитрий•Зохури Армель 25'• 33'Кики Габи84' (Игнатов Данила (84') •Раделич Степан•Гедес Ренан•Кпозо Патрик•Мухамед Диоп•Мудасиру Салифу• 14'Бадоло Седрик•Жозе Витор75' (Эрон (75') •Аканби Ибрагим80' (Визеу Фелипе (80')
13 октября. Стадион "Аноэта" (Сан-Себастьян).
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