Артета рассказал, над какими недостатками должен работать Сака

Рулевой лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился мыслями об игре Букайо Саки.

Гол 21-летнего вингера позволил «канонирам» с минимальным счётом обыграть «Будё/Глимт» в поединке Лиги Европы.

«Сака может стать гораздо более качественным футболистом. В некоторых эпизодах он демонстрирует по-настоящему классную игру, но в определённых аспектах очень заметны недостатки, над которыми ему следует поработать. Прежде всего это касается оборонительной игры – иногда защитник соперников слишком легко справлялся с нашим прессингом», – заявил в послематчевом интервью испанский специалист.