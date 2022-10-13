Артета: «Сака может выступать лучше»

В матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов лондонский «Арсенал» съездил в Норвегию, где обыграл местный «Буде-Глимт» с минимальным преимуществом. Единственный мяч матча забил Букайо Сака, и наставник «Арсенала» Микель Артета поделился своим мнением о прогрессе футболиста. Он считает, что молодой игрок не всегда должным образом отрабатывает в обороне.

- Он прогрессирует, но может стать еще лучше. В некоторые моменты игры он крайне хорош, а в некоторые недорабатывает. Особенно когда речь идет об оборонительных действиях. Есть над чем поработать, - цитирует наставника лондонского клуба BT Sport.