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Лига Европы

Сака: «Мы знали, на что способен «Будё-Глимт»

13 Октября 2022 • 23:27 Комментировать
Будё-Глимт
0:1
Арсенал
окончен

Вингер лондонского «Арсенала» Букайо Сака прокомментировал минимальную победу своей команды в Лиге Европы.

«Канониры» одолели «Будё-Глимт» в Норвегии, а автором единственного гола стал именно Сака.

«Было очень трудно, и мы были к этому готовы. Нельзя рассчитывать на простую победу над соперником, выигравшим 14 предыдущих игр дома в еврокубках, поэтому мы должны быть очень довольны результатом.

Таков футбол: не забиваешь – и тебя наказывают. Мы понимаем чувства соперников, мы сами испытывали подобное, но это футбол», – заявил после матча Букайо Сака.

Сегодняшняя победа позволила «канонирам» возглавить группу с девятью набранными очками.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Будё-Глимт Букайо Сака
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