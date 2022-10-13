Артета: «Я очень доволен»

В матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов лондонский «Арсенал» съездил в Норвегию, где обыграл местный «Буде-Глимт» с минимальным преимуществом. Своими впечатлениями о матче поделился наставник лондонского клуба Микель Артета, который доволен успехом своих футболистов.

- Я очень доволен победой над командой, которая выиграла все последние 14 матчей на своем поле. Мы понимали, что будет нелегко, и действительно, оказалось нелегко, но мы все равно нашли путь к победе, несмотря на ротацию состава. Это все благодаря менталитету команды, - цитирует Артету BT Sport.