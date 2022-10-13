Киоун: «Арсенал» выиграл так, как надо было»

В матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов лондонский «Арсенал» съездил в Норвегию, где обыграл местный «Буде-Глимт» с минимальным преимуществом. Своими впечатлениями о матче поделился Мартин Киоун - бывший футболист лондонского клуба, который считает, что «Арсенал» хотел победить малой кровью - и он сделал это.

- Я думаю, что Микель Артета очень доволен. Может, он и хотел победить с более убедительным преимуществом, но результат есть, и он достаточен. Сэкономят силы для других побед, в этом году команда, похоже, будет бороться за титул в АПЛ с «Манчестер Сити», - цитирует Киоуна BT Sport.