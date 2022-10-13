Моуринью: «Игра Белотти и Абрахама в первом тайме – это катастрофа»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью раскритиковал игру нападающих своей команды в первом тайме матча Лиги Европы против «Бетиса».

Встреча завершилась со счётом 1:1. В составе «Ромы» на 53-й минуте отличился Андреа Белотти, вышедший в стартовом составе в связке с Тэмми Абрахамом.

«Игра Белотти и Абрахама в первом тайме – просто катастрофа. Они были очень и очень плохи, не делали того, о чём я их просил. В перерыве я провёл с ними разговор, и во втором тайме они выступили совсем иначе. Дело не только в голе Белотти, но и в том, как заработал их дуэт – за этим было приятно наблюдать», – отметил в послематчевом интервью Моуринью.