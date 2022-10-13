Поражение от «Арсенала» прервало домашнюю серию «Будё-Глимта» в еврокубках

Обидное поражение от лондонского «Арсенала» прервало впечатляющую серию «Будё-Глимта» в рамках европейских соревнований.

С июля прошлого года сильнейший клуб Норвегии не уступил ни одного матча в родных стенах во всех трёх турнирах под эгидой УЕФА. Последняя неудача была зафиксирована 7 июля в матче квалификации Лиги чемпионов против варшавской «Легии». С тех пор «Будё-Глимт» выиграл 14 поединков подряд на стадионе «Аспмира».

В групповой стадии Лиги Европы после четырёх туров на счету норвежского чемпиона лишь четыре балла. Клуб рискует продолжить европейскую весну в плей-офф Лиги конференций, где в прошлом сезоне неожиданно дошёл до четвертьфинала.

