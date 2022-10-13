Моуринью – о матче с «Бетисом»: «Ничья позволила нам «выжить»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал ничейный исход матча Лиги Европы против «Бетиса» (1:1).

Испанский коллектив ушёл на перерыв, ведя в счёте, но во втором тайме римляне отыгрались усилиями Андреа Белотти.

«Очень напряжённая игра. Для нас это было больше похоже на плей-офф, чем на поединок групповой стадии – в случае поражения мы бы вылетели из турнира. Ничья позволила нам «выжить» и сохранить шансы на выход из группы. Теперь всё будет зависеть от нас самих, нам не нужно оглядываться на матчи конкурентов», – заявил в послематчевом интервью Sky португальский наставник.