Линделоф – о Роналду: «Многим не удаётся сыграть 700 матчей, а он забил 700 голов»

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделоф высказался о недавнем достижении Криштиану Роналду.
37-летний португалец отметил 700-й гол на клубном уровне, отличившись в матче против «Эвертона» на прошлой неделе.
«Многим футболистам не удаётся достичь отметки в 700 сыгранных матчей, а ему удалось забить столько голов. Просто невероятно. Все в нашем клубе были очень рады за Криштиану. На следующий день мы всей командой поздравили его на тренировке», – рассказал шведский футболист «красных дьяволов».
Криштиану Роналду и Виктор Линделоф попали в стартовый состав «Манчестер Юнайтед» на сегодняшний матч Лиги Европы против кипрской «Омонии», который начнётся в 22:00 по московскому времени.
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