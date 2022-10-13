Линделоф – о Роналду: «Многим не удаётся сыграть 700 матчей, а он забил 700 голов»

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделоф высказался о недавнем достижении Криштиану Роналду.

37-летний португалец отметил 700-й гол на клубном уровне, отличившись в матче против «Эвертона» на прошлой неделе.

«Многим футболистам не удаётся достичь отметки в 700 сыгранных матчей, а ему удалось забить столько голов. Просто невероятно. Все в нашем клубе были очень рады за Криштиану. На следующий день мы всей командой поздравили его на тренировке», – рассказал шведский футболист «красных дьяволов».

Криштиану Роналду и Виктор Линделоф попали в стартовый состав «Манчестер Юнайтед» на сегодняшний матч Лиги Европы против кипрской «Омонии», который начнётся в 22:00 по московскому времени.