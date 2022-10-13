​Моуринью проверил гол быстрее ВАР

В четверг вечером «Рома» проводила гостевой матч четвёртого тура группового этапа Лиги Европы против «Бетиса». В начале второго тайма команда Жозе Моуринью поразила ворота соперника, но боковой арбитр после этого «зажёг» флаг, зафиксировав положение «вне игры». ВАР принялся проверять гол, а тем временем тем же самым занялся тренер «Ромы», которому помогал ассистент с планшетом. Моуринью завершил процедуру проверки раньше, чем ВАР, после чего принялся праздновать гол.

Матч между «Бетисом» и «Ромой» завершился вничью со счётом 1:1. Впереди – ещё два тура групповой стадии Лиги Европы.