«Карабах» и «Олимпиакос» не порадовали голами

Не очень событийный матч Лиги Европы «Карабах» - «Олимпиакос» позволил хозяевам сделать шаг к плей-офф турнира. При минимуме моментов гости могли открыть счет после срезки у Абубакара Камара при подаче, мяч полетел в перекладину.

0:0, у «Карабаха» 7 очков и второе место, у соперника только один балл.