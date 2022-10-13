«Карабах» и «Олимпиакос» не порадовали голами

Не очень событийный матч Лиги Европы «Карабах» - «Олимпиакос» позволил хозяевам сделать шаг к плей-офф турнира. При минимуме моментов гости могли открыть счет после срезки у Абубакара Камара при подаче, мяч полетел в перекладину.
0:0, у «Карабаха» 7 очков и второе место, у соперника только один балл.
Протокол игры
Магомедалиев Шахрудин•Вешович Марко• 88'Мустафазаде Бахлул•Гусейнов Бадави•Джафаргулиев Элвин85' (Гусейнов Аббас (85') •Гараев Гара68' (Янкович Марко (68') •Алмейда Ричард 66'68' (Ромао Жулио (68') • 83'Шейдаев Рамиль•Кади62' (Озобич Филип (62') •Зубир Абделла•Квабена Овусу85' (Байрамов Турал (85')
Пасхалакис Александрос•Врсалько Шиме• 40'Папастатопулос Сократис• 83'Рябчук Олег•Врусаи Мариус85' (Ин-Бом Хван (85') •Малонг Кунде69' (М'Вила Янн (69') •Бухалакис Андреас85' (Родригес Гарри (85') •Биэл Пеп60' (Марсело Виера (60') •Камара Абубакар•Хван Ый-Чжо60' (Вальбуэна Матьё (60') •Пападоудис Атанасиос
13 октября. Стадион "Имени Тофика Бахрамова" (Баку).
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