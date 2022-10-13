Тен Хаг: «Командный дух «Манчестер Юнайтед» постоянно растёт»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал об атмосфере в команде.

«Все игроки «Манчестер Юнайтед» усердно работают не только ради себя, но и на благо команды. Наш командный дух постоянно растёт, – цитирует голландского специалиста United Review. – Цель каждой замены – позволить игроку оказать своё влияние. В воскресном матче против «Эвертона» мы увидели, что делать это способны все вне зависимости от объёма игрового времени», – заявил тен Хаг в преддверии матча Лиги Европы против «Омонии».

«Манчестер Юнайтед» занимает второе место в своём квартете, отставая от «Реала Сосьедад» на три очка.