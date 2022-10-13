«Наверное, боятся»: «Шериф» пожаловался на «маленькие пакости» в Испании

В четверг вечером «Шериф» проведёт гостевой матч четвёртого тура группового этапа Лиги Европы против «Реала Сосьедад». В молдавском клубе пожаловались на маршрут, которым команду везли на стадион. В «Шерифе» отметили, что маршрут на тренировку в среду занял гораздо меньше времени.

«Испанцы везли нас через все достопримечательности. Вчера 4 минуты, сегодня 22. Боятся, наверное. Маленькие пакости», - говорится в сообщении пресс-службы «Шерифа» в «Телеграме».

Матч между «Реалом Сосьедад» и «Шерифом» стартует в 22:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции.